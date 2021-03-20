رئيس اتحاد الميني فوتبول يختتم الدورة التدريبية الدولية لقطاع الصعيد





والجدير بالذكر أن رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول احمد سمير سليمان يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي رئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات .





واشرف علي الدورة المحاضريين الدوليين من لبنان وتونس ومصر الدكتور ناجح قاسم المحاضر الدولي المعروف والدكتور أنور بالطيب المحاضر الإفريقي والكابتن محمد فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية للميني فوتبول والكابتن حيدر محمد قليط رئيس لجنة الحكام الأسياويه والمدرب الدولي رياض بن حميديه، وبحضور المحاضرين المصريين الكبار الكابتن فكري صالح المحاضر الدولي الكبير والكابتن محمد الخضري المحاضر الإفريقي الكبير والمحاضر الدولي الكبير الكابتن احمد الشناوي وبحضور أعضاء اللجنه المنظمة أحمد نحلة وعلي الفقي وأسامة سيد وأحمد رسلان ومحمد خطاب وسيد رجب ومحمد عباس ومحمد توفيق وأحمد الوكيل وفرج صلاح و محمد نصر وعبد الرحمن شادي والكابتن عادل ابوضيف وأعضاء مجلس إدارة منطقه أسيوط للميني فوتبول





وكان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير قام بالتنسيق مع الإتحاد الإتحاد العربي لحضور المحاضريين الدوليين إلي مصر لتخريج هذا الجيل من الحكام والمدربيين والإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر، وأكد الجميع سعادتهم معبرين عن فرحتهم بحضورهم إلي مصر وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بأنه اصبح الان للاتحاد في كل محافظه من محافظات مصر مدريبيه وحكامه وادارييه مضيفا انه كذلك من أهم أهدافنا في رياضة الميني فوتبول هو الكشف عن الموهب الشابه والبعد بشبابنا بعيدا عن الارهاب والمخدرات والتطرف الديني وتوسيع قاعدة الإنتشار والممارسة، كما عبر رئيس الإتحاد أحمد سمير سليمان عن سعادته الخاصة معتبرا أن نجاح الدورة التدريبية اليوم في قطاع الصعيد والدورتين اللتان سبقتهم في قطاع القناة والدلتا ثم قطاع القاهرة والإسكندرية للحكام والمدربيين والإداريين هي محصله لمجهود كبير وجهد وعمل دؤب يراة أمام عينه منذ أن إنطلق في حلمه عام 2016 لتأسيس رياضه الميني فوتبول في مصر واليوم الحلم أصبح واقع في تخريج جيل جديد من حكام ومدربين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر وقد تأكد ذلك اليوم بتنظيم وتنسيق كبير مرورا بالزي الموحد للدراسين في التحكيم وزي موحد للدارسين في التدريب والإدارة وأن الدورة قد شهدت حضور كبير وغير متوقع نتيجه للجهد الكبير الذي تم الفترة الماضيه لنشر الاتحاد ومناطقة في كل المحافظات المصرية.



اختتم رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة) أحمد سمير سليمان بإستاد الجيش بأسيوط، الدورة التدريبية الدولية التخصصية الثانية التي ينظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد العربي برئاسة أحمد دنش والتي اقيمت بأسيوط لتخريج الحكام والمدربيين والإداريين من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والوادي ااجديد والبحر الأحمر .