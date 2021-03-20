رسميا .. المريخ السوداني يقدم شكوى لـ الكاف ضد سيمبا

أعلن نادي المريخ السوداني، في بيان رسمي منذ قليل تقدمه بشكوى رسمية ضد نادي سيمبا التنزاني، في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاء نص بيان المريخ الصادر كالاتي:

المريخ يشكو سيمبا للكاف ويعزز شكواه بالمستندات





عزز المريخ شكواه للإتحاد الأفريقي ضد نادي سيمبا التنزاني بالمستندات بعد ظهور نتائج فحص اللاعبين الثمانية سلبية من ذات المستشفى والمعمل وكان المريخ قد أخضع اللاعبين الثمانية لفحص كورونا في أقل من "24" ساعة وذلك بعد نهاية مباراة الفريق امام سيمبا، وتقدم المريخ بشكوى للكاف ومراقب المباراة مشككًا في نتائج الفحوصات، مشيرًا إلى تلاعب نادي سيمبا بها، وهذا ما تأكد عقب تسلم النادي لنتائج الفحوصات السلبية للاعبين اليوم السبت 20 مارس حيث أظهرت النتائج سلبية جميع العينات للاعبين الثمانية مما يعزز شكوى النادي التي تقدم بها ل"CAF" عبر الإتحاد السوداني.