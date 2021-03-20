السفير الروسي يغادر واشنطن بسبب تصريحات بايدن المعادية لـ بوتين

غادر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن متوجها إلى موسكو للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.





ووصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بـ"القاتل"، بينما ردّ بوتين بأن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"، متمنيًا لـ بايدن الصحة الجيدة.





وخرجت سيارة الدبلوماسي الروسي من منطقة السفارة الروسية ظهر السبت، حيث توجه إلى نيويورك ليركب رحلة جوية تصل إلى موسكو يوم الأحد.



