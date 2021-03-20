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أخبار العالم

السفير الروسي يغادر واشنطن بسبب تصريحات بايدن المعادية لـ بوتين

السبت 20/مارس/2021 - 08:02 م
السفير الروسي يغادر
السفير الروسي يغادر واشنطن بسبب تصريحات بايدن عن بوتين
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قسم الخارجي
غادر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن متوجها إلى موسكو للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

ووصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بـ"القاتل"، بينما ردّ بوتين بأن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"، متمنيًا لـ بايدن الصحة الجيدة.

وخرجت سيارة الدبلوماسي الروسي من منطقة السفارة الروسية ظهر السبت، حيث توجه إلى نيويورك ليركب رحلة جوية تصل إلى موسكو يوم الأحد.

كانت الخارجية الروسية قد استدعت أنطونوف على خلفية التصريحات الأخيرة لبايدن بشأن بوتين والتي أثارت جدلاً واسعًا في البلدين وعلى الساحة الدولية.
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