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فن

تامر حسني يلبي رغبة معجبة بحضور حفل زفافها .. تفاصيل

السبت 20/مارس/2021 - 07:59 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
لبّى الفنان تامر حسنى طلب لاحدى معجباته والتى كانت ترغب فى حضوره حفل زفافها. 
وقال تامر حسنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى: "يا سحر فرحك فين وإمتى ومليون مبروك يا أجمل عروسة ويا أجمل صوت ليكى ولعريسك الجميل ربنا يحفظكم وعقبال الجميع".

وكانت المعجبة سحر نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام قائلة: "دايما بشوفك قدوة لينا في حاجات كتير أوى وشخصية مش بتكرر كتير وبتساعد ناس وسبب فرحة ليهم نفسى تحقق أمنية حياتى وتحضر فرحى وتكون شاهد في كتب كتابى".

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "مش انا" والذى يقوم بكتابته وإخراج سارة وفيق ويشاركه البطولة فيه سوسن دبر وماجد الكدوانى. 

وقد يتم عرض الفيلم فى موسم عيد الفطر وتدور أحداث فى إطار اجتماعى كوميدى حول شاب يتعرض لعديد من المواقف الصعبة وهو العمل الذى يجمع لاول مرة بين تامر حسنى والفنانة حلا شيحة الذى تقوم بدور البطولة النسائية. 
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