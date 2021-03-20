أماني الطويل: إثيوبيا تعتمد على سياسة التشويش لتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة.. فيديو

قالت أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الاهرام، إن إثيوبيا تحاول نشر حالة من اللغط؛ للتشويش حول الأحقية المصرية السودانية في مياه نهر النيل.





وأضافت أماني الطويل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "إثيوبيا تزعم حقها في 86% من مياه نهر النيل ، ولكن هذا أمر غير صحيح ، ولا تملك أحقية قانونية مطلقا".





وتابعت أماني الطويل:" مطلوب ممارسة ضغوط سياسية لايقاف الملء الثاني لسد النهضة".



