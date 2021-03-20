رجال الظل.. الشركة المتحدة: الكشف عن ملفات حقيقية لأول مرة في الاختيار 2

قال حسام صالح المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة توجهت نحو إنتاج أعمال درامية تتلاءم مع ظروف الدولة المصرية .





وأضاف حسام صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نسعى لنهضة وتطوير الدولة المصرية ونراعي ذلك في الأعمال الدرامية التي يتم تقديمها ".





وتابع حسام صالح:" الشركة المتحدة تقدم 20 عمل في رمضان المقبل، وهناك تجربة جديدة ننفذها هذا العام هى مسلسلات الـ 15 حلقة فقط ".





واكمل حسام صالح:" لدينا 4 أعمال درامية من 15 حلقة في رمضان المقبل"، مضيفا:" أحداث الاختيار 2 تتحدث بطولات رجال الظل الداخلية في حماية الوطن من الأعمال الإرهابية ويتعرض الاختيار للفترة الزمنية من 2013 وحتى 2020 ويتم الكشف عن ملفات حقيقية لأول مرة في المسلسل ".





وتابع صالح:" مسلسل هجمة مرتدة من ملفات المخابرات العامة المصرية ويتحدث عن أهم الأحداث التي مرت بالمنطقة العربية بداية من الحرب العالمية الثانية وحتى 2005، ويلقي الضوء على التطورات التي حدثت في الخريطة العالمية ومنها انهيار الدولة العثمانية وانهيار القوى العظمى القديمة ".





وتابغ حسام صالح:" مسلسل القاهرة كابول سيكون له صدى كبير لدى المشاهد ويتعرض لملفات يحب المشاهد رؤيتها ونتحدث عن الإرهاب الذي كان يستخدم مصطلح الإسلام السياسي ونلقى الضوء على تاريخ الإرهاب".