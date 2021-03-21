15 اختصاصا للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ .. تعرف عليها

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجان النوعية الـ١٤، وفقًا لطبيعة عمل كل لجنة، تمثل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس أهمية كبيرة خاصةً أنها تضم عددًا من القطاعات الحيوية، وحددت المادة ٥٢ من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة على النحو التالي:





تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:





- التعمير الحضرى والريفى.





- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.





- المرافق العامة.





- مواد البناء.





- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.





- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.





- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.





- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.





- تشريعات الإدارة المحلية.





- الطيران المدنى والنقل الجوي.





- النقل البري.





- النقل البحرى والنهرى.





- قناة السويس.





- الموانئ والطرق والكباري.





- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.



