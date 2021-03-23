مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

تتسابق كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية على احتلال القاب جديدة تضاف لسجلاتها، وتختلف أركان هذه المنافسة بين القدرات الفنية الهائلة سواء كانت من ناحية المحرك وآلات الجر والتسارع، أو من ناحية التصميم الخارجي المختلف، بالإضافة إلى اتباع الوسائل التكنولوجية المبهرة والتي لها عامل كبير من عوامل القوة للإصدارات المختلفة.

ولاشك أن كافة هذه العوامل تجعل القيمة السعرية للسيارات ترتفع بنسبة كبيرة؛ لما تحملة من امكانيات فنية، وعناصر إضافية تعزز من قدرات المركبة على التساع و تحديات الطريق المختلفة، و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأغلى 5 سيارات في العالم.

1- بوجاتي DIVO

تأتي بوجاتي DIVO عبر 40 نسخة فقط، و تستمد قوتها من محرك V16، بقوة 1500 حصان، و 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل إلى 380 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، و بهذا القدرات تستطيع السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 2.5 ثانية فقط.

و يبلغ سعر بوجاتي DIVO بقيمة قدرها 5.4 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبًا 84 مليون جنيه.

2 – بوجاتي شيرون SUPER SPORT 300

تستكمل عائلة بوجاتي قوتها داخل الأسواق العالمية، حيث تأتي بمحرك من 16 اسطوانة، سعة 8000 سي سي، بقوة 1500 حصان، و تحمل السيارة العديد من المواصفات الفنية المتطورة، بالاضافة إلى امتلاك السيارة لتصميم انسيابي و مفهوم ثنائي الأبواب، و عجلات رياضية كبيرة.

و تبلغ القيمة السعرية للسيارة بوجاتي شيرون Super Sport 300 نحو 3.9 مليون دولار اي ما يعادل تقريبًا 62 مليون جنيه.

3 – جوردن موري GORDAN MURRY

تحتوي السيارة على محرك V12، يولد قوة قدرها 654 حصان، و 467 نيوتن/متر من عزم الدوران، عند 9000 دورة في الدقيقة، و جاءت بتصميم خارجي أنيق يجمع بين قوة الأداء الرياضي و اللمسات العصرية.

و تبلغ القيمة السعرية لـ Gordon Murray Automotive T.50 نحو 3.8 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبًا 59 مليون جنيه.





4 - كونيسيج جيسكو KOENIGSEGG JESKO

تحتوي KOENIGSEGG JESKO على محرك ثماني الاسطوانات، سعة 5000 سي سي، يولد قوة قدرها 1600 حصان، و تتمع خارجيًا بـ سبويلر خلفي عريض، و هيكل رياضي، و مصابيح أمامية حادة، و مقدمة انسيابية.

و يبلغ سعر السيارة بقيمة قدرها 2.8 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبًا 43.4 مليون جنيه.

5 – لوتس EVIJA

يبدأ سعر EVIJA بقيمة قدرها 2.7 مليون دولار أي ما يعادل تقريبًا 41.85 مليون جنيه، وتأتي بحزمة فنية فنية من قدرات الانطلاق و المحرك، مما يجعلها تنطلق من سرعة 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 3 ثوان فقطو بسرعة قصوى تصل إلى 320 كم/ساعة.