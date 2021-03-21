خبير إعلام: الإخوان يستخدمون كلوب هاوس لإعادة صنع روايتهم الكاذبة.. فيديو

أكد الدكتور محمد فتحي يونس، الخبير الإعلامي واستاذ مساعد الإعلام بجامعة المنصورة، أن منصة "كلوب هاوس" مستقلة جدًا كـ"فيسبوك"، موضحًا أن هناك تحرك إخواني خلال الفترة الأخيرة لإعادة ترتيب أوراقهم وتمركزهم من خلال استخدامهم للمنصة، إذ أنهم دائمًا يغيرون من طريقتهم في الترويج لأفكارهم.

وأشار "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أنهم دائمًا يتبعون حرب المصطلحات في توجيه أفكارهم المتطرفة للمجتمعات، موضحًا أن "كلوب هاوس" ملعب كبير كملاعب التواصل الاجتماعي الأخرى وبه الكثير من المستخدمين.

وأوضح "يونس"، أن استخدم الإخوان لـ"كلوب هاوس" يأتي بهدف إعادة صنع رواية أخرى كاذبة وإعادة كتابة التاريخ، مؤكدًا أنه لابد من التواجد للإعلام المصري القومي ورفع من وعي المواطنين، إذ أنه لابد من الإشتباك معهم وتقديم الرواية الحقيقة، متابعًا: "كلوب هاوس قائم على الدعوات وبه وجه نظر غالبة".