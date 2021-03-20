لميس الحديدي توضح كيف تغير مفهوم السعادة بعد كورونا

علقت الاعلامية لميس الحديدي على حلول ذكرى يوم السعادة العالمي الذي يصادف العشرين من مارس من كل عام قائلة "النهاردة اليوم العالمي للسعادة لكن الحقيقة أن مفهوم السعادة تغير كثيرًا في أعقاب كورورنا ولم تعد الاشياء الاساسية المتعلقة بالنجاح والترقي والثروة واصبحت الان هي الامان والصحة والنجاة".

وأضافت " الحديدي " عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : "حاجات صغيرة جدًا كنا شايفينها من المسلمات في حياتنا إننا نخرج مش خايفين إننا نقابل الناس من غير كمامة أو تحضن أهلك وابوك وأولادك وأصحابك .. بقينا بنخاف نحضن بعض الموضوع بقى غريب جدًا، مضيفة أن السعادة باتت الاحساس بالامان والرعب اللي عايشينه من خوفنا على أهالينا لم تعد الاشياء التقليدية .

وتابعت الحديدي : "بعد الكورونا .. لو سألنا كل واحد عن مفهوم السعادة هنلاقيه تغير ... أنا بالنسبة لي ركوب الطيارة كان بيمثل مصدر كبير للسعادة أو أني أركب العربية من غير كمامة أو أمشي في الهوا سعادة .. مفاهيم السعادة تغيرت وبقت حاجات صغيرة جدًا ".