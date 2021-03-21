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حوادث

حبس شقيقين بتهمة التعدى على شخص وحيازة مخدرات بالقاهرة

الأحد 21/مارس/2021 - 12:59 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شقيقين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدى على شخص واصابته بمصر القديمة وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها لخلافاتهم مع أحد أقارب المجنى على تجارة المخدرات.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت جهات التحقيق بارسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

ونجح رجال الأمن بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة التعدى على شخص وإصابته بمصر القديمة وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا مقيما بدائرة قسم شرطة البساتين مصابا برش خرطوش وجروح.

وبسؤاله اتهم شخصا وشقيقه، مقيمين بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب باستخدام فرد خرطوش، وكذا سلاح أبيض كان بحوزتهما بسبب خلافات مالية بينهم.

تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت 180 جراما ومبلغ مالى وميزان حساس و3 هواتف محمولة.

واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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