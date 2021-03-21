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توك شو

أخبار التوك شو | حقيقة تعرض البلاد لظواهر فلكية.. والصحة تناشد المواطنين.. وتحذير من مشكلة صحية تحدث خلال أيام

الأحد 21/مارس/2021 - 12:13 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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محمد القاضي
تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، وفيما يلي أبرز الأخبار: 
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دولة جميلة وعظيمة  وستظل كذلك، مضيفا:" ساتحدث اليوم عن واحد متنمر، اسمه أيمن منصور ندا، ومن فترة تحدث عني وانتقد  لكنه تنمر وأساء لي ".

قال حسام صالح المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة توجهت نحو إنتاج أعمال درامية  تتلاءم مع ظروف الدولة المصرية .

قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، الدكتور مى عبد الحميد، إن مشروعات وزارة الإسكان الاجتماعى لا تعتمد على أى تسويق خارجى، خاصة وأن صندوق الإسكان الاجتماعي هو الذى يعلن عن مشروعاته.

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إنهم لاحظوا أن المواطنين عند التسجيل على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح لا يسجلون بياناتهم كاملة.

علق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ويلبرج، على آخر التطورات فى ليبيا، وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، معقبا: "نرحب بتشكيل الحكومة".

كشف جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة تعرض البلاد لظواهر فلكية قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أنه لا يوجد أي ظواهر فلكية مقلقة حتى نهاية العام الجاري.


شنّ الإعلامي أحمد موسى، هجوما على أيمن منصور ندا، بعد تنمر الأخير عليه ونقده في شخصه وإهانته.

كشفت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، عن شروط الحصول شقة بسعر الإيجار من التمويل العقاري لعام 2021، للشباب محدودي الدخل الراغبين في الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي.

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز للبحوث سابقا، إنه يحب الاهتمام والمحافظة على بشرة الجلد خلال هذه الأيام.

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في العاصمة  البلجيكية بروكسل، إن العقد المبرم بين استرازينيكا والمفوضية الأوروبية به شروط منها أحقية الاتحاد الأوروبي في استدعاء شركة استرازينيكا للحديث  عن الشروط  الجزائية ومنها عدم أحقية  أسترازينيكا في  تصدير ما تنتجه  من لقاحات حتى تقوم بالوفاء بما تعهدت به لدول الاتحاد الأوروبي .
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