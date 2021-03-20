الاسكان تعلن تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى 2021

قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، الدكتور مى عبد الحميد، إن مشروعات وزارة الإسكان الاجتماعى لا تعتمد على أى تسويق خارجى، خاصة وأن صندوق الإسكان الاجتماعى هو الذى يعلن عن مشروعاته.





وأضافت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم فى برنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على، أن تفاصيل المبادرة الرئاسية " مبادرة التمويل العقارى 2021"، جاء أبرز ما فيها أن الفائدة 3% على 30 سنة، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.





وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أن هذه المبادرة غير مسبوقة فى مصر، مؤكدة أنه لم يكن يوجد بمصر من قبل قرض يتم سداده على 30 عامًا.





وأكدت أن القسط سيكون بسيطًا للغاية، وأنّ مقدم الوحدة سيكون 10%



