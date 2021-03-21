حسين نصار: كنت خايف من رد فعل الدكتور مبروك عطية على فيديوهات التيك توك

قال حسين نصار، مهندس وصانع محتوى، إنه ترك الهندسة، وبدأ الالتحاق بورش التمثيل.





وأوضح "نصار"، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سي"، أنه قبل ورش التمثيل ، سافر إلى أمريكا للعمل، لتوفير نفقات ومصاريف المنزل ، لأ نه متزوج، وأيضًا الأنفاق على ورش التمثيل.





وأكمل: خلال فترة كورونا والجلوس فى المنزل، بدأت صنع الفيديوهات على التيك توك، معقباً: "فيديوهات الدكتور مبروك عطية انتشرت بصورة كبيرة".



