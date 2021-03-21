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توك شو

حسين نصار: كنت خايف من رد فعل الدكتور مبروك عطية على فيديوهات التيك توك

الأحد 21/مارس/2021 - 12:19 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال حسين نصار، مهندس وصانع محتوى، إنه ترك الهندسة، وبدأ الالتحاق بورش التمثيل.

وأوضح "نصار"، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سي"، أنه قبل ورش التمثيل، سافر إلى أمريكا للعمل، لتوفير نفقات ومصاريف المنزل، لأنه متزوج، وأيضًا الأنفاق على ورش التمثيل.

وأكمل: خلال فترة كورونا والجلوس فى المنزل، بدأت صنع الفيديوهات على التيك توك، معقباً: "فيديوهات الدكتور مبروك عطية انتشرت بصورة كبيرة".

وأضاف: بعد انتشار الفيديوهات؛ كنت خائفا للغاية من رد فعل الدكتور مبروك عطية، ولكن تم تحديد لقاء بيننا، ولم يبدِ أى انزعاج".
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