باسم عيسى: مريض الكبد المصاب بـ كورونا يحتاج رعاية طبية عالية

قال الدكتور باسم عيسي، مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، إن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي، ونسبة الإصابات تكون عالية، من الحالة المتوسطة او الشديدة، بالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة، تصاحبها مشاكل بنقص المناعة، مثل مريض الكبد والسكر وخلافة.





وأكد عيسى، لـ"صدي البلد" انه لو حالة الكبد مستقرة ومتكافئة، وأخذ المريض علاج فيروس سي سابقا وحالة الكبد مستقرة وتم شفائه، يكون مثلة مثل أي شخص عادي.





وأوضح مدير معهد الكبد، أن مريض الكبد المصاب بكورونا يحتاج رعاية طبية عالية ويحتاج تواجده بالمستشفى بعد اصابته بفيروس كورونا، لمتابعة الحالة الصحية، والتدخل السريع في حال تطور الحالة إلى الأسوأ.





وتابع عيسى، أنه يتم استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي تعاني من أمراض الكبد لمتابعتها وعلاجها، بالمعهد دون أي مشكلة، وبالنسبة للتطعيمات، لا توجد مشكلة من تلقيها.

وأشار إلى أن المعهد لم يتوقف عن استقبال حالات كورونا من بداية الجائحة، وفي الفترة الحالية نوهت وزارة الصحة باننا سنشهد زيادة طفيفة في الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتم عمل زيادة في الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى يتم التأكيد دائما على التباعد الاجتماعي داخل المعهد، وتوفير المستلزمات، لمواجهة زيادة الحالات.