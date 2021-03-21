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توك شو

عمرو أديب يوجه رسالة هامة لوزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 02:41 ص
مناسك الحج
مناسك الحج
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داليا أحمد

قال الإعلامى عمرو أديب أنه يوجد لقاحين لـ كورونا فى مصر أحدهما مسجل فى منظمة الصحة العالمية وهو "استرازينيكا" ، موضحًا أن السعودية طالبت جميع المواطنين حول العالم بضرورة تلقى لقاح مسجل فى وزارة الصحة العالمية حتى يتمكنوا من أداء مناسك الحج.

 

أضاف الإعلامى عمرو أديب ، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية mbc مصر ، أن السعودية لن تقبل بدخول أى مواطن دون شهادة تثبت تلقيه لقاح مسجل من منظمة الصحة العالمية.


ووجه عمرو أديب رسالة لوزارة الصحة المصرية بضرورة النظر فى الأمر وتحديد الحجاج وإعطاءهم لقاح "استرازينكيا "حتى يتمكنوا من أداء الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية.

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