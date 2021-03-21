السيناتور الأول لبرنامج أمريكا.. بايدن يختار رائد فضاء سابق لرئاسة ناسا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترشيح بيل نيلسون، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ورائد الفضاء السابق، ليكون الرئيس القادم لوكالة ناسا، وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





يُنظر إلى الرجل البالغ من العمر 78 عامًا على أنه ديمقراطي معتدل، وقد نال ترشيحه من قبل الرئيس جو بايدن، إشادة من الحزبين و سيحتاج إلى تأكيده في مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن من تولي الدور.





وقال نيلسون إنه "يشرفه" أن يتم اختياره لقيادة وكالة الفضاء الأمريكية، مضيفًا أنه "سيساعد في قيادة وكالة ناسا إلى مستقبل مثير".





كان نيلسون معروفًا بلقب "السناتور الأول لبرنامج الفضاء الخاص بأمريكا" لسنوات عديدة، حيث أكد البيت الأبيض: "تقريبا كل جزء من قانون الفضاء والعلم كان له بصماته".





وقال السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو: "لا يمكنني التفكير في أي شخص أفضل لقيادة وكالة ناسا".





وأكد نيلسون في بيان، أن القوى العاملة في ناسا "تشع بالتفاؤل والبراعة وروح القدرة على العمل"، مضيفا: "يواصل فريق وكالة ناسا تحقيق ما يبدو مستحيلًا بينما نغامر في الكون".





يذكر أن نيلسون القوة الدافعة وراء صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا، والذي تم تصميمه في أعقاب الإصلاح الشامل لبرنامج الفضاء الأمريكي في عهد أوباما.



