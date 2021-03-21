الرئيس اليمني: شعبنا لن يقبل بأن تحكمه أذرع إيران.. وأشكر السعودية

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الشكر إلى التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكم من قبل أذناب إيران وأذرع الحرس الثوري مهما كانت التضحيات، في إشارة منه إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.





وشدد خلال اتصال مع وزير الدفاع في حكومة بلاده الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، على الالتزام بالخطط العسكرية ومراجعتها بما يضمن تحقيق النصر على الميليشيا المتمردة والقضاء على المشروع الفارسي وعودة اليمن دولة فاعلة في مجالها العربي.





وأكد في اتصال آخر مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، أن الشعب اليمني لن يقبل بنقل التجربة الإيرانية الفاشلة والمتطرفة إلى اليمن، مثمنا في السياق الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم وإسناد لحكومة بلاده في قتالها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.





وشدد هادي، على مضاعفة الجهود لتأمين محافظة مأرب وتثبيت الأمن ودحر الحوثيين، من المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في المحافظة.



