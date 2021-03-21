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تكنولوجيا

مفاجأة سارة من سامسونج لمحبي هواتف Galaxy Note

الأحد 21/مارس/2021 - 09:05 ص
مفاجأة سارة من سامسونج
مفاجأة سارة من سامسونج لمحبى هواتف Galaxy Note
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستبدأ فى إنتاج هواتف Galaxy Note بداية من العام المقبل 2022، بعد قرار من الشركة بتوقف إنتاجها هذا العام. 

وبحسب موقع PhoneArena فإن سامسونج قد أوقفت هواتف Galaxy Note لعدة أسباب من بينها أن الشركة تعانى من نقص شديد فى المعالجات والمعدات اللازمة لهواتفها الذكية أثرت على عدد إنتاجها من الهواتف بشكل عام. 

كما قامت الشركة بإطلاق هاتف Galaxy S21 Ultra الذى يأتى مع قلم S Pen الذكى والذى كان حكرا على الهواتف  من فئة  Galaxy Note ، وكذلك من المتوقع أن تصدر الشركة Galaxy Z Fold 3 بدعم قلم S Pen أيضا . 

وتعتبر هواتف Galaxy Note من أكثر الهواتف التى يفضلها مستخدمى سامسونج لما لها من إمكانات كبيرة للغاية تتفوق على باقى الفئات الأخرى من الهواتف التى تقوم بانتاجها الشركة، كما تشير التسريبات إلى أن الشركة ستقوم بتغيير موعد إطلاق هاتف  Note القادم . 

ومن المحتمل بشكل كبير أن تقوم الشركة بإصدار هاتف Galaxy Note 20 FE وهو النسخة الأرخص من هاتف Galaxy Note 20  فى منتصف فصل الربيع أو أواخر الصيف ، حيث سيحتوي على ظهر مصنوع من البلاستيك، مع شاشة أكبر قليلا من سابقه بقياس 6.8 بوصة، مع معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية. 

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