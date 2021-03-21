روجينا تهنئ والدتها بـ عيد الأم: حسك في الدنيا بيطمني

عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام .

وعلقت روجينا: " كل سنة وانتى الامان والحنية والسند كل سنة وانتى حسك فى الدنيا بيطمنى كل سنة وانتى دعواتك ليا بتقوينى كل سنة ورضاكى عنى يبقى سبب فى رضا ربنا عليا ربنا يحفظك ليا ويرزقك الصحة ياامى وافضل تحت رجليكى كل عيد ام وانتى طيبة كل عيد ام وكل الامهات بخير ".

وتشارك روجينا فى بطولة مسلسل «بنت السلطان» بطولة باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.



