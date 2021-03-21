ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يتوصل لـ اتفاق نهائي لضم مهاجم مصري وكلمة السر أحمد ياسر ريان.. تفاصيل

الأحد 21/مارس/2021 - 05:40 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق عن أبرز صفقات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق في ظل خوض مباريات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي أنهى اتفاقه مع مهاجم مصري رائع خلال الفترة الحالية، والتعاقد النهائي سيكون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن موسيماني المدير الفني للفريق طلب انهاء إعارة أحمد ياسر ريان المعار لـ سيراميكا كليوباترا في ظل تألقه اللافت للنظر، لافتا إلى أن هناك عرضا اوروبيا في طريقه للاعب. 

وتابع أن محمود الخطيب رئيس الأهلي أعلن عن موافقته على بيع اللاعب ولكن بمقابل لا يقل عن 3 ونصف مليون دولار، وحال فشل احتراف اللاعب سيعود مجددا للأهلي ولن يتم التعاقد مع المهاجم.

وأردف أن الأهلي يخطط في حال تألق اللاعب في اولمبياد طوكيو 2021 سيرتفع المقابل المادي للموافقة على احترافه لـ 4 او 5 مليون دولار.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سيراميكا كليوباترا يعلن رسميًا ضم أحمد ياسر ريان من الأهلي

صفقة سيراميكا كليوباترا الجديدة.. شاهد أهداف ومهارات أحمد ياسر ريان

بعد انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا.. لماذا عاد أحمد ياسر ريان إلى الأهلي وأُعير مرة أخرى؟ فيديو

بعد إعارة أحمد ياسر ريان.. مغردون: ماخدش فرصته في الأهلي

أول تعليق من ياسر ريان بعد انتقاله إلى سيراميكا كيلوباترا

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانتقاله لـ سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

ابنة فيفي تهنئ والدتها بعيد الأم : كل سنة وأنتي حبيبتي وصاحبتي

خوفا من سلالات كورونا الجديدة.. دولة أوروبية تمنع إجازة المصيف في الخارج

من الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. البدري يقرر استدعاء لاعبين لمعسكر المنتخب

حقها رجع.. الإعدام لمتهمين اغتصبا امرأة على الطريق أمام أطفالها

السعودية تعلن تطعيم مواطنيها بـ 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

الحارس المغربي بونو يسجل هدفا قاتلا لـ إشبيلية في شباك بلد الوليد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور