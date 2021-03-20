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رياضة

الأهلي يتخذ قراراً عاجلاً بشأن بيتسو موسيماني .. تفاصيل

السبت 20/مارس/2021 - 11:52 م
موسيماني
موسيماني
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حسام الحارتي
قال الإعلامي سيف زاهر إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طالب مسئولي لجنة التخطيط بتجديد التعاقد مع بيتسو موسيماني خلال الفترة المقبلة.
وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "محمود الخطيب طالب لجنة التخطيط بتجديد تعاقد موسيماني لمدة أربع مواسم في حالة تحقيق الدوري وإفريقيا هذا الموسم".

وتابع : "الخطيب يرغب في تحقيق أسطورة مانويل جوزيه من جديد على خطي موسيماني في حالة تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة.

وواصل: "رئيس النادي الأهلي يرغب في الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق واستمرار الجهاز الفني بصفة مستمرة".
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