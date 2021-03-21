لمواكبة الموضة.. موضة تربون لـ ربيع 2021

التربون من أسهل لفات الحجاب التي تفضلها الكثير من فتيات، بسبب إعطائه مظهرا شبابيا وأنيقا، كما يعد موضة في كل فصول السنة.





تقول الفاشون بلوجر إيمي شاهين، إن التربون هو الأنسب لفصل الربيع، حيث انه مريح في استخدامه كما أنه يعطي مظهر لائق، مؤكدة أن لفة التربون مريحة، حيث إن البنت لا تضطر لاستخدام عدد من الطبقات للطرحة فوق بعضها، وانما تكتفي بطرحة واحدة يمكنها لفها كتربون، وطبعا يفضل أن تكون تلك الطرحة من القطن الخالص.





وأضافت إيمي شاهين، أن الألوان الزاهية والمتداخلة معًا هي موضة ربيع 2021 في لفات التربون، لتناسق أفضل لملابسكِ، فلم تعد الألوان الزاهية والمحايدة فقط موضة فصل الربيع.





وأضافت الفاشون بلوجر إيمي شاهين، أن الألوان الموضة الخاصة بالتربون لربيع 2021، هي الأحمر والأسود والأصفر المسطردة والأخضر الجنزاري والبينك بدرجاته.





وقالت إيمي شاهين، إن البنات أصبحت لا تعتمد على التربون الجاهز وانما تقوم بعمل لفة التربون بنفسها، مؤكدة أن ذلك الأفضل حيث أنها تستطيع عمل اللفة المناسبة لشكل وجهها، وهذا كان لا يمكن عمله في التربون الجاهز.