رغم ارتفاع الإصابات وأزمة اللقاحات .. بايونتك الألمانية تعلن موعد السيطرة على كورونا في أوروبا

كشفت شركة بايونتك الألمانية، اليوم الأحد، عن موعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في معظم دول أوروبا، وذلك رغم الزيادة المستمرة في عدد الإصابات إلى جانب تعثر توزيع اللقاح.





ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أعرب أوجور شاهين مؤسس شركة بايونتيك،عن تفاؤله في أن تتم السيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف.





وقال شاهين إنه متفائل بأن "هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة".





وأضاف أنه "من الممكن ضمان تطعيم 70 في المئة من الألمان بحلول نهاية سبتمبر عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر".





وتابع في تصريح لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية أنه: "من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف"، مشيرا إلى انه "ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا".





وفي الوقت نفسه، تواجه حكومات الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم مع تخلف الاتحاد الأوروبي بفارق كبير عن دول مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة نتيجة مشكلات في الإمدادات.





وأعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي قد يصبح أكثر تقييدا في تصدير لقاحات كوفيد-19 لحماية مواطنيه الذين يواجهون موجة ثالثة من الوباء.





وقالت فون دير لاين: "نحن في أزمة القرن، حيث انه لم يتم سوى تلقيح أقل من عشر سكان الكتلة"، مؤكدة أنه "إذا لم يتغير هذا الوضع، فسيتعين علينا التفكير في كيفية جعل الصادرات إلى الدول المنتجة للقاحات تعتمد على مستوى انفتاحها".



