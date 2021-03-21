تشيلسي يستضيف شيفيلد يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي منافسة شيفيلد يونايتد، اليوم الأحد، في الساعة الثالثة والنصف عصرًا على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويسعي فريق تشيلسي بقيادة توماس توخيل، لمواصلة سلسلة الانتصارات والتتويج بالبطولة .





وقدم شيلسي أداء قويًا في بطولة دوري ابطال أوروبا ونجح في إقصاء أتليتكو مدريد الاسباني بعد الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في مجموع المباراتين وصعد البلوز الي ربع نهائي البطولة .





علي جانب اخر يحاول فريق شيفيلد يونايتد تحقيق مفاجأة في البطولة ومحاولا الوصول الي ابعد نقطة علي أم التتويج بها بعد النتائج السيئة في بطولة الدوري الإنجليزي.



