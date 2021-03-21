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تعليم

جامعة الإسكندرية: فتح باب التقدم للحصول على منح المشروعات البحثية

الأحد 21/مارس/2021 - 09:39 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد بسيوني

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن فتح باب التقدم للحصول على منح ممولة لدعم المشروعات البحثية الابتكارية لشباب الباحثين والطلاب من خلال برنامج تيكو أليكس إينوفا (CALL 1-2021- TICO ALEX-INNOVA).


وأوضح رئيس الجامعة في بيان، الأحد، أن باب التقديم لهذه المنح مفتوح حتى 31 مارس 2021، لافتًا أن الأولوية سوف تعطى للبحوث الابتكارية التطبيقية التي تهدف إلى الإسهام في حل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد أو أهداف التنمية المستدامة 2030على أن يكون لها مخرجات تطبيقية ونماذج أولية.

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وأشار إلى أن قيمة تمويل المشروع الواحد تصل إلى 30 ألف جنيه مصري لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراة)، و15 ألف جنيه مصري لطالب المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) على ألا تتجاوز مدة التنفيذ عن عام واحد كحد أقصى، موضحًا أن تمويل هذه المنح سيتم من خلال مشروع مكتب التايكو بجامعة الإسكندرية.

وتتضمن المنحة أربعة مجالات هي العلوم الطبية والصيدلانية، والعلوم الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلوم الحياة، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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