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محافظات

انقطاع المياه عن بعض المناطق غرب الإسكندرية

الأحد 21/مارس/2021 - 02:02 ص
شركه المياه
شركه المياه
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أحمد بسيوني
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح اليوم الأحد، بسبب أعمال الإصلاح.

وذكرت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع يأتي بسبب أعمال ترحيل خط مياه رئيسي، حيث سيجري قطع المياه عن "المنطقة من الكيلو 21 حتى منطقة الكيلو 27"، قبلي طريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي.

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وأضاف البيان أنه سيتم قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال ترحيل خط المياه قطر 700 مم بعد كوبري الكيلو 21 بطريق الإسكندرية الساحلي الدولي، وسوف تعود المياه فور انتهاء أعمال الإصلاح.

وطلبت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
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