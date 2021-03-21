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برلمان

نائب بـ الشيوخ يطالب بتعظيم الاستثمار الرياضي ومواكبة مجريات النشاط

الأحد 21/مارس/2021 - 09:51 ص
النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
طالب النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، تعظيم الاستفادة من الاستثمار الرياضي، مؤكدا أن الاستثمار الرياضي صناعة لم تكتشف بعد، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في المجال الرياضي يتأثر بطبيعته التي تتميز بطول الأجل كما أن مناخ الاستثمار في المجال الرياضي يختلف عن القطاعات الأخرى، مشددًا على ضرورة بحث الأمر بما يضمن تحقيق فلسفة قانون الرياضة على أرض الواقع، لافتًا إلى أنه عقب قياس الأثر التشريعي للقانون اتضح أن الاستثمار الرياضي مازال هناك الكثير من لم يتم تنفيذه بعد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاستثمار الرياضي يتطلب تشريعات تتواكب مع مجريات النشاط الرياضي، وعدم الاعتماد على مصادر تمويل محددة منها على سبيل المثال بيع التذاكر فقط، أو حقوق الرعاية، وحقوق البث التليفزيوني، وأن تواكب التشريعات العصر الحديث، وتقديم العديد من التسهيلات لتشجيع الرياضة، وبحث التوسع في إعفاءات ضريبية للمنشآت الرياضية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار الرياضي يحقق أهدافًا اقتصادية كبيرة، ما يتطلب ضرورة ووضع خريطة لتنفيذ الاستثمار الرياضي، على أن يتم اتباع الأساليب العلمية واستقدام أهل الخبرة في المجال، واستخدام الأساليب العلمية، خاصةً أن مصر تمتلك أهل الخبرة والإداريين الأكفاء ليس فقط في مجال الإدارة الرياضية وإنما في جميع المجالات، بالإضافة لتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة في هذه البطولات الدولية.
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