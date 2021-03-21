شيخ الأزهر يوافق على منحة قدرها 1000 جنيه لجميع العاملين في المعاهد الأزهرية

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على صرف مكافأة مقطوعة قدرها ١٠٠٠ جنيه مكافأة الامتحانات بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية.

وتصرف المكافأة، للمدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين وكذا المتعاقدين بنظام الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية لما تحقق من انضباط في أعمال امتحانات الترم الأول وتقدم العملية التعليمية.

الأزهر يعلن جداول امتحانات المعاهد لشهر مارس





أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات المعاهد بالمراحل المختلفة لشهر مارس في الفصل الدراسي الثاني.





ونبه المعاهد الأزهرية، على جميع الإدارات التعليمية، بمراحلها المختلفة، باختيار أكفأ المعلمين في كل تخصص بتحضير وتجهيز أسئلة شهر مارس 2021، من ذات المنهج الجديد على غرار ورقة امتحان الفصل الدراسي الأول حسب كل صف دراسي وتحت مسئولية واضع الاختبار وشيخ المعهد ورئيس الكنترول مع الاحتفاظ بالنموذج الأصلى بالكنترول وكذا ورقة إجابة الطالب بعد التصحيح ورصد الدرجات حسب البرنامج الجديد المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات.





كما نبه على المعاهد التي بها طلاب العلوم الإسلامية بالصف الثاني الثانوي بوضع أسئلة شهر مارس بالنسبة للمواد الخاصة بطلاب العلوم الإسلامية وباقي المواد كزملائهم في الصف وذلك داخل كل معهد.