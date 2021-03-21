جامعة الملك سلمان تحتفل بالذكرى الـ ٣٢ على استعادة طابا.. صور

استضافت جامعة الملك سلمان الدولية، أمس السبت، احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الثانية والثلاثين لاستعادة طابا، بحضور كل من اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع عن طابا ووزير التعليم العالى الأسبق، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ولفيف من رجالات القوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء، ورجال الإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين، وكبار الشخصيات من محافظة سيناء.











وقد استقبل الحضور؛ الدكتور أشرف حسين، رئيس الجامعة، ثم بدأت الفعاليات بافتتاح معرض الأنشطة الطلابية لطلاب جامعة الملك سلمان، وتوجه الحضور إلى قاعة الاحتفالات بالجامعة، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهورى.









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وهنأ اللواء اركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شعب مصر بعيد استعادة طابا إلى السيادة المصرية، مشيدا بدور القوات المسلحة لتحرير سناء، مثمنا دور كل من ضحى بنفسه من أجل الوطن.









وتضمنت الاحتفالية إلقاء محاضرة للدكتور مفيد شهاب عن مراحل انسحاب العدو الصهيونى من أرض سيناء، والجهود التى بذلت فى جمع الوثائق، والبحث عن الشهود لتفنيد ادعاءات العدو من خلال لجنة الدفاع عن طابا، ومحاضرة أخرى ألقاها كرم جبر معقبا فيها على كلمة الدكتور مفيد شهاب والدروس المستفادة منها.









وانتهى الحفل بتقديم محافظ سيناء الدروع التذكارية لكبار شخصيات الحفل، كما سلم الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، درع الجامعة للقانونى الجليل تقديرا لجهوده وتعبيرا عن امتنان منسوبى الجامعة لمسيرته السياسية والعلمية، وتقديرهم لهذه القامة العلمية التى نشرف بها جميعا.