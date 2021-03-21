ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الملك سلمان تحتفل بالذكرى الـ ٣٢ على استعادة طابا.. صور

الأحد 21/مارس/2021 - 11:19 ص
رئيس جامعة الملك
رئيس جامعة الملك سلمان
Advertisements
نهلة الشربينى
استضافت جامعة الملك سلمان الدولية، أمس السبت، احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الثانية والثلاثين لاستعادة طابا، بحضور كل من  اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع عن طابا ووزير التعليم العالى الأسبق، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ولفيف من رجالات القوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء، ورجال الإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين، وكبار الشخصيات من محافظة سيناء.


وقد استقبل الحضور؛ الدكتور أشرف حسين، رئيس الجامعة، ثم بدأت الفعاليات بافتتاح معرض الأنشطة الطلابية لطلاب جامعة الملك سلمان، وتوجه الحضور إلى قاعة الاحتفالات بالجامعة، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهورى.




وهنأ اللواء اركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شعب مصر بعيد استعادة طابا إلى السيادة المصرية، مشيدا بدور القوات المسلحة لتحرير سناء، مثمنا دور كل من ضحى بنفسه من أجل الوطن.


وتضمنت الاحتفالية إلقاء محاضرة للدكتور مفيد شهاب عن مراحل انسحاب العدو الصهيونى من أرض سيناء، والجهود التى بذلت فى جمع الوثائق، والبحث عن الشهود لتفنيد ادعاءات العدو من خلال لجنة الدفاع عن طابا، ومحاضرة أخرى ألقاها كرم جبر معقبا فيها على كلمة الدكتور مفيد شهاب والدروس المستفادة منها.


وانتهى الحفل بتقديم محافظ سيناء الدروع التذكارية لكبار شخصيات الحفل، كما سلم  الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، درع الجامعة للقانونى الجليل تقديرا لجهوده وتعبيرا عن امتنان منسوبى الجامعة لمسيرته السياسية والعلمية، وتقديرهم لهذه القامة العلمية التى نشرف بها جميعا. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يتفقد إحدى قاعات المؤتمرات بجامعة الملك سلمان الدولية

خالد فودة: جامعة بجنوب سيناء كانت حلم وأصبحت حقيقة.. شاهد

اجتماع أمني استعدادا لاحتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي

محافظ جنوب سيناء: إعلان كل أودية سيناء غير خالية من المدارس في 2022

عمرها أضعاف عمر إسرائيل.. أشجار الدوم شاهد من الطبيعية على مصرية طابا

بعد تطويرها.. فودة و4 وزراء يفتتحون قاعة المؤتمرات بديوان محافظة جنوب سيناء

ترشيحاتنا

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

بعد زلزال مياجي.. موجات تسونامي قاتلة تجتاح اليابان

حقها رجع.. الإعدام لمتهمين اغتصبا امرأة على الطريق أمام أطفالها

الاتحاد الأوروبي يعلن عن قمة مهمة بشأن كورونا الخميس المقبل

والد 3 ضحايا بحادث العبور يروي مأساته ويستغيث بالنائب العام: ولادنا ماتوا إزاي

باكستان تحظر قدوم مسافري 12 دولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور