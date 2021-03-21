ملابس كاجوال .. علا الفارس تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة





وتألقت علا الفارس في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح ونسقت معه بلوزة ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





وانتعلت علا الفارس حذاء رياضي مسطح متناسق مع إطلالتها، فيما ارتدت قبعة أنيقة باللون الأسود ونظارة شمس ذات إطار وعدسات باللون الفبني الفاتح.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التي ارتكزت على الألوان الترابية.





حرصت الإعلامية علا الفارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.