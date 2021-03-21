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أخبار العالم

كبير مستشاري البيت الأبيض: معركتنا مع كورونا مستمرة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:14 ص
فاوتشي
فاوتشي
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قسم الخارجي
أكد  كبير المستشارين الطبييين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي من خطأ إعلان نهاية الوباء أو  النصر في أمريكا على الوباء، أن هذا الكلام سابق لاوانه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مفرقة.

وحذر فاوتشي من أن التهاون قد يقود إلى ارتفاع كبير في عدد المصابين، وهو ما سيجعل أمر حدوث موجة جديدة لمصابي كورونا أمر وارد، في حال جرى تخفيف إجراءات الاحتراز من الناس.

وتعد أمريكا هي أكثر دول العالم تضررًا من جراء وباء كورونا، مع نحو 30 مليون مصاب بالفيروس و550 ألف وفاة.

وبعد أكثر من عام من القيود المشددة، بدأت السلطات في التخفيف منها، لا سيما في المدارس.

وانخفضت  أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة عند 55 ألف مصاب يوميًا، 
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