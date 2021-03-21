"البحوث الإسلامية": تحية إجلال وتقدير لكل أمٍّ ضحّت من أجل صناعة جيل قادرٍ المواجهة والبناء

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تحية إعزاز وتقدير لكل أم مصرية بذلت الغالي والنفيس من أجل تربية أبنائها، وضحّت لتصنع منهم نموذجًا نافعًا لوطنه يتحلّى بالقيم والأخلاق والانتماء.





كما وجّه الأمين العام للمجمع د. نظير عيّاد، التحية والتقدير لكل أم تحمّلت مرارة الفراق وقدمت أبنائها شهداء فداءً لتراب هذا الوطن، وحماية لأبنائه من مكر أعدائه، حتى يعيش المصريون في أمان وطمأنينة.





وأوضح الأمين العام أنه ينبغي أن نؤكد في هذه المناسبة الطيبة على دور الأم الفعّال في المجتمع، فهي شريك أساسي في بنائه وتنميته، وهي من تقوم على تربية وإعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة التحديات والوقوف أمام الصعاب.