لمستخدمي أندرويد.. تعرف على أفضل برنامج لإظهار شاشة الهاتف على الكمبيوتر

برنامج إظهار شاشة الهاتف على الكمبيوتر يمكن جميع مستخدمي الهواتف الذكية من عرض محتويات الهاتف على الحاسب، والذي يتيح للمستخدم بسهولة التحكم بالتطبيقات من خلال الكمبيوتر باستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح، ويسمح أيضا برنامج إظهار شاشة الهاتف على الكمبيوتر لمستخدمي أندرويد عرض شاشة الهاتف في وضع ملء الشاشة بجودة فائقة.









برنامج إظهار شاشة الهاتف على الكمبيوتر



يبحث مستخدمو الهواتف الذكية عن طريقة سهلة لعرض وتشغيل شاشة الهاتف على جهاز الكمبيوتر، مما يتيح لهم استخدام تطبيقات الهاتف المحمول أثناء العمل على الحاسب، والحصول على برنامج إظهار شاشة الهاتف على الكمبيوتر مجانا بدون تكاليف لشراء البرامج المدفوعة باشتراك.









ومن بين أفضل برامج إظهار شاشة الهاتف على الكمبيوتر، برنامج يسمى ScrCpy، وهو برنامج مجاني يتيح لمستخدميه التحكم بالهاتف الذكي من خلال كمبيوتر سطح مكتب يعمل بنظام Windows أو macOS أو Linux.









ويمتاز برنامج ScrCpy، بواجهة مستخدم سهلة تساعدك على التحكم بتطبيقات هاتفك الأندرويد عبر الكمبيوتر باستخدام كابل الـ USB، وكما يدعم البرنامج تشغيل جميع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بدءا من الإصدار 5.0.









ولا يتطلب برنامج ScrCpy، أي برامج أخرى لتثبيتها بالهاتف، كل ما عليك فعله هو توصيل هاتفك رواسطة كابل الـ USB، المتصل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك ذلك من خلال:









1. قم بتحميل برنامج ScrCpy، على حاسوبك.





2. قم بتوصيل كابل الـ USB، بالهاتف ثم قم بتمكين ميزة USB Debugging، أو انقر على الشاشة المنبثقة عن توصيل الكابل وحدد خيار نقل الملفات.





3. بعد القيام بالخطوات السابقة افتح برنامج ScrCpy، وخلال ثوان سيتم إظهار جميع محتوي شاشة هاتفك الأندرويد على جهاز الكمبيوتر تلقائيا.