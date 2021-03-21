محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية لغات





تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمقر مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية لغات بحي شرق ضمن القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لدعم مستوى الخدمة الصحية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.





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رافقه خلال الجولة محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وحسام دردير مدير إدارة المدارس الرسمية والتجريبية ولفيف من قيادات مديرية الصحة والإدارة الصحية بحي شرق.





حبث تفقد المحافظ ومرافقوه عيادات القافلة الطبية التي تقوم بالكشف المجاني على المواطنين في التخصصات المختلفة ومنها النساء والتوليد والباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والصدر والجلدية والأسنان بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة مع تقديم وصرف العلاج للحالات بالمجان من صيدلية القافلة التى تم تجهيزها وتدعيمها بالأدوية من خلال المشاركات المجتمعية لبعض شركات الأدوية علي أن يتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلي عمليات جراحية إلي المستشفيات وعلاجها على نفقة الدولة بالإضافة إن القافلة تضم مسؤولي التثقيف الصحي والتوعية الصحية في كافة المجالات بهدف الوصول للمواطن ومنحه التوعية اللازمة مع الالتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كما يتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي لقياس الضغط والسكر على المواطنين وعلى المترددين على القافلة وتابع المحافظ إجراءات الكشف على المواطنين وصرف الأدوية للمرضى.





ووجه محافظ أسيوط شكره وتقديره للأطباء المشاركين في القافلة والمشرفين عليها من قيادات مديرية الصحة بالإضافة إلى المشاركة الفعالة والتعاون من قيادات مديرية التربية والتعليم وتسهيل وتنظيم دخول المواطنين للكشف الطبي والاستفادة من خدمات القافلة مشيدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيه بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات خاصة بالقرى الأكثر احتياجا .



