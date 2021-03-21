خاص| تعليق ناري من سيمبا التنزاني على اتهامه بتزوير مسحات المريخ السوداني





وقال نجومبي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": نادي المريخ لم يدفع ثمن المسحات التي خضعوا له لها في تنزانيا، وأطلب منهم إظهار إيصالات دفع ثمن المسحات، إذا كان كلامي غير صحيحا".





وتابع:" نادي المريخ السوداني قام بتزوير نتائج مسحات كورونا، ومررها عبر المطار".





وواصل:" نتائج المسحات التي تقدم بها المريخ للكاف ضدنا كانت بتاريخ 19 مارس، في حين أن مسحات المباراة التي خضعوا لها كانت بتاريخ 14 مارس".





كان نادي المريخ السوداني، أعلن أمس، السبت، تقدمه بشكوى رسمية ضد نادي سيمبا التنزاني، في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث اتهم النادي التنزاني بتزوير مسحات 8 لاعبين في صفوف المريخ.









وجاء بيان المريخ كالتالي:





ا لمريخ يشكو سيمبا للكاف ويعزز شكواه بالمستندات:





عزز المريخ شكواه للإتحاد الأفريقي ضد نادي سيمبا التنزاني بالمستندات بعد ظهور نتائج فحص اللاعبين الثمانية سلبية من ذات المستشفى والمعمل وكان المريخ قد أخضع اللاعبين الثمانية لفحص كورونا في أقل من "24" ساعة وذلك بعد نهاية مباراة الفريق امام سيمبا، وتقدم المريخ بشكوى للكاف ومراقب المباراة مشككًا في نتائج الفحوصات، مشيرًا إلى تلاعب نادي سيمبا بها، وهذا ما تأكد عقب تسلم النادي لنتائج الفحوصات السلبية للاعبين اليوم السبت 20 مارس حيث أظهرت النتائج سلبية جميع العينات للاعبين الثمانية مما يعزز شكوى النادي التي تقدم بها ل"CAF" عبر الإتحاد السوداني.

رد مالمو نجومبي عضو مجلس إدارة نادي سيمبا، على اتهام المريخ السوداني لـ سيمبا بالتلاعب في نتائج مسحات فيروس كورونا، قبل المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء الماضي، على الملعب الوطني في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.