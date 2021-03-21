الخميس غلق الباب.. موعد اختبارات المحكمات فى اتحاد الكرة

حددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة موعد اختبارات المحكمات تحت ١٧ سنة وإغلاق الباب أمام الراغبات في التقديم.





وتقرير إجراء اختبارات المحكمات يوم السبت المقبل موعدا للاختبار تحت إشراف لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد.





واشترطت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى المحكمات المنتظر خوضهن إجراء الاختبارات أن يكون يوم الخميس القادم آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق في المقر الرئيسي للاتحاد أو أي من فروعه بأنحاء الجمهورية.





كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح الباب لتلقي دفعة جديدة لمحكمات اللعبة ، على ألا يقل سن المتقدمات للاختبار عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.



