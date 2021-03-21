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رياضة

الخميس غلق الباب.. موعد اختبارات المحكمات فى اتحاد الكرة

الأحد 21/مارس/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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يسري غازي
حددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة موعد اختبارات المحكمات تحت ١٧ سنة وإغلاق الباب أمام الراغبات في التقديم.

وتقرير إجراء اختبارات المحكمات يوم السبت المقبل موعدا للاختبار تحت إشراف لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد.

واشترطت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى المحكمات المنتظر خوضهن إجراء الاختبارات أن يكون يوم الخميس القادم آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق في المقر الرئيسي للاتحاد أو أي من فروعه بأنحاء الجمهورية.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح الباب لتلقي دفعة جديدة لمحكمات اللعبة ، على ألا يقل سن المتقدمات للاختبار عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

وأرفقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة شروطا تضمنت أن تكون المتقدمة من المسجلات في قوائم الأندية لأي قسم أو أي مرحلة سنية أو من طالبات إحدى كليات التربية الرياضية.
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