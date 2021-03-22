برلمانية: المرأة المصرية تعيش فى عصرها الذهبي

قالت النائبة نجوى خلف، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة فى مجلس النواب، أنه سيقام جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة انه لم يصدر بعد ولم يناقش بالمجلس.





وأضافت خلف، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أنه فى حين مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية سيطرح كل ما يصلح للطفل والوالدين، مشيرة إلى ان الأب له الحق فى رؤية الطفل بالإضافة أن الأب يحق له المرتبة الثانية وليست الرابعة كما يقال لان مصلحة الصغير فى يد الأباء والأمهات.





وأشارت البرلمانية، إلى أن القانون سيصدر فى صالح جميه الاطراف، وسيأخذ فيه جميع الأراء الدينية والمجتمعية حتى يصدر قانون مثالى، لافتة إلى أن المرأة ستأخذ كافة حقوقها فهى تعيش فى عصرها الذهبى تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويذكر أن رئيس مجلس أمناء المرأة ومؤسسة حملة "الولاية حقي"، هدى الصدة، قالت إن الحملة لمست مشكلة حقيقية لدى النساء المصريات، ولهذا كانت المشاركة والدعم للحملة أكبر من المتوقع.





وأضافت هدى الصدة، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن قانون الأحوال الشخصية يتعامل مع كل النساء وكأنهن ناقصات الأهلية والقدرة التي تؤهلهن لإدارة شئونهن، معقبة: "الهدف من الحملة هو دراسة تأثير قانون الأحوال الشخصية على المرأة".





وأكملت: "الأم لا تستطيع نقل أولادها من مدرسة لأخرى، كما أن المرأة يجب أن تتقدم بقضية للحصول على حق الولاية التعليمية لأولادها"، لافتة إلى أن "فكرة أن تكون الولاية من حق النساء لا تلغي حق الأب في الولاية ولكننا نطالب بأن تكون الولاية مشتركة بين الاثنين".