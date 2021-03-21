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أخبار العالم

فاجعة السلط.. بأمر المدعي العام اعتقال 4 متهمين جدد في القضية

الأحد 21/مارس/2021 - 03:08 م
مستشفى السلط بالأردن
مستشفى السلط بالأردن
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قسم الخارجي
قرر المدعي العام في مدينة السلط الأردنية، إيقاف 4 مسؤولين جدد في وزارة الصحة​، على خلفية التحقيق في فاجعة مستشفى السلط الحكومي وإقفال التحقيقات في القضية، ليرتفع بذلك عدد المتهمين  على ذمة القضية إلى 13 مسئولا.


ودفعت الحادثة التي تسببت بموت 7 أشخاص بعد انقطاع الأوكسجين عن المستشفى المخصص لعلاج مصابي ​كورونا​، المعنيين إلى إقالة ​وزير الصحة​، وتكليف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة.

قال نائب عام عمان حسن العبداللات، إن مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى الحسين السلط الجديد، وقف 4 من المشتكى عليهم، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشئون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام للشئون وللخدمات ومدير الهندسة الطبية بالوزارة.

وأضاف إن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات، وإجراء 9 إجراءات تحقيقية للإلمام بظروف الحوادث.

وذكر  النائب أنه تم الإطلاع على 20 مستندًا في إطار القضية، تقول بحدوث إهمال قلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين.
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