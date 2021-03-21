صحة الدقهلية : 6 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا خلال الأيام المقبلة

عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا اليوم الاحد بمديري الادارات الصحية والمستشفيات للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا ، حتي تم اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالمدن الاتيه بجانب مستشفى المنصورة الدولى وهى طلخا، المنزله، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر.





جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح .





كما حث وكيل الوزارة مديري المستشفيات والادارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقه الاماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.





كما وجه وكيل الوزارة وكلاء المديرية بالقيام بعدة جولات ميدانية للوقوف على سير العمل والاطمئنان على تجهيز هذه المراكز بالشكل الجيد.



كما جدد وكيل الوزارة مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg