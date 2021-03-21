زى النهاردة .. منتخب مصر يهزم الكاميرون ويتوج بأمم أفريقيا 1986

حقق فى مثل هذا اليوم 21 مارس منتخب مصر الوطنى بطولة أمم افريقيا لعام 1986 بعد الفوز على منتخب الكاميرون بركلات الترجيح.





واصطدم المنتخب الكاميروني بالمنتخب المصري، في نهائي الكأس وانتهت مباراتهما بالتعادل السلبي.





لكن الفراعنة الكبار حسموا تلك المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة ٥/ ٤ التي منحتهم اللقب الثالث في الكان بعد لقبي 1957 و1959.





وأقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1986 في مصر وشارك في هذه البطولة 8 منتخبات قسمت إلى مجموعتين.





ليتأهل منها أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، وكانت المجموعة الأولى تضم كلً من مصر، السنغال، ساحل العاج وموزمبيق، بينما ضمت المجموعة الثانية الجزائر، المغرب، الكاميرون وزامبيا.





تلقى منتخب مصر حينها في المباراة الأولى أمام السنغال بهدف دون رد، ولكن استطاع أن يتأهل كمتصدر للمجموعة بعد انتصارين متتاليين على كلً من ساحل العاج وموزمبيق بنفس النتيجة وهي هدفين دون رد.



