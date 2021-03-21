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برلمان

خلي بالك.. حبس وغرامة 500 ألف جنيه حال استخدام أجهزة فك الشفرات

الأحد 21/مارس/2021 - 05:35 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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سماح أنور
مع تزايد رغبات المواطنين فى متابعة كل ما هو جديد في عالم الرياضة والفن وغيره ، سواء مشاهدة مسلسلات أو متابعة المباريات والتي تم تنظيم آليات عرضها من قبل جهات خاصة لها الحق في الإذاعة دون غيرها وتكون الخدمة بمقابل مادي، لجأ بعض المخالفون إلي محاولة الحصول علي نسخة ثانية من المادة المحجوبة محفوظة الحقوق لجهة واحدة، مما أدي إلي ظهور وانتشار أجهزة فك الشفرات والتي تتيح لك الحرية في تنزيل هذه المواد وسط جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية يتم ضبط متهمون بحيازة وبيع أجهزة فك الشفرات.

وواجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت المخالفين بعقوبات حازمة تشمل السجن والغرامة من أجل ردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذا السلوك مما يهدف إلي حماية الملكية الفكرية وحقوق النشر.

ويرصد "صدي البلد"  أبرز العقوبات التي وضعها القانون في حالة إحراز او تصنيع أو الاتجار في المعدات والبرامج والأجهزة المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات..

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول, أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، وهذا وفقا للمادة (22) من القانون حال إرتكابه هذه الأفعال بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

ويهدف القانون إلي ضبط سلوك الأفراد علي شبكات الإتصال والمعلومات وذلك من أجل تحقيق الحفاظ علي سلامة وسرية البيانات الشخصية للمستخدمين، فضلا عن التصدي لكافة أشكال إنتهاك حرمة الحياة الخاصة التي ينتج عنها مشكلات وجرائم عدة.
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