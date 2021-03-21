ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤرخ يكشف قصة السيدة فردوس "أم الكلية الحربية".. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 05:18 م
السيدة فردوس
السيدة فردوس
Advertisements
ياسمين القصاص
قال موفق بيومي، المؤرخ والكاتب، إن السيدة فردوس الشهيرة بـ "أم الكلية الحربية" واحدة من إحدي السيدات المصريات العظيمات، التى قدمت وأظهرت حبها لمصر بشكل مختلف، حيث أنها قدمت 6 من 7 أبناء لديها للكلية الحربية، كما أن الابن الاصغر كان الاول على دفعته،  منوها إلى أن يوجد ايضا ام مثالية للكلية البحرية ايضا، معقبا "إذا لم تكن مثل تلك السيدة يطلق عليها أم الكلية الحربية فمن يطلق عليه هذا اللقب".

وأضاف "المؤرخ والكاتب"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أن يوجد فرق سن بين هؤلاء الأبناء، فمعظمهم حضر حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73، كما أنهم شاركوا في الاستعداد لمعركة السلام وتأمين مصر فيما بعد، وذلك لأن المؤسسة العسكرية يكون دورها لا ينتهي عند الحروب، ولكنه دائرة محيطة بأمن البلد.

وأشار"المؤرخ والكاتب"، إلى أن طابع البريد  المصري هو إحدي المرايا التى تعبر عن المجتمع وحتى إنه طابع عبقر، حيث أنه يترجم ويعبر عن المجتمع، مضيفا أنه عادة ودون ترتيب مسبق أن مناسبة عيد الأم، فى إصدار طابع بصفة منتظمة عنها منذ العيد الثاني للأم سنة 1957 وحتى أن اول عيد ام كان 1956 استجابة لعلي أمين.

وأكد، أن منذ عام 1957 حتى هذا اليوم لا يخلو عام في طباعة هذا الطابع لعيد الام، مشيرا إلى أن الطابع المصري أشهر طابع بريد، وذلك لأنه حصل على 7 جوائز محلية، كما أنه حصل على 12 جائزة دولية.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لدينا القدرة العسكرية القادرة على الردع ..91 عامًا على مولد المشير أبوغزالة.. ولقاء نادر له كشف فيه كواليس التصنيع الحربي في مصر

مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي

بعد أزمة إعدادية محمد الشرنوبي.. المؤهلات الدراسية لأشهر فناني مصر والعرب

في عيد ميلادها .. عدد زيجات فردوس عبد الحميد وعمرها الحقيقي

نصر سالم ناعيا اللواء كمال عامر : كان مثالا للانضباط والعسكرية المصرية.. فيديو

"الجنرال الذهبي".. 52 عاما على استشهاد الفريق عبد المنعم رياض.. أعاد بناء القوات المسلحة بعد حرب يونيو 67 .. واستشهد على الجبهة وسط أبطال الجيش المصري

ترشيحاتنا

بناء أول مدينة للبشر على كوكب المريخ .. شاهد الموعد والتفاصيل

رغم صداقتهما.. كلب ينهش رضيعة حتى الموت .. صور

بسبب فيروس كورونا.. لاعبون يغيبون عن منتخباتهم في فترة التوقف الدولي

رسميا.. تعرف على أسعار هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال

استهدفت مواقع حساسة.. قوات التحالف توجه ضربات جوية عنيفة لـ الحوثيين

خاص| تعليق ناري من سيمبا التنزاني على اتهامه بتزوير مسحات المريخ السوداني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأسواق الهندية .. سكودا تكشف عن كوشاك 2021 الجديدة

تعرف على أسعار الجيل الجديد من هوندا سيتى فى مصر

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 في السعودية