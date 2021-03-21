مؤرخ يكشف قصة السيدة فردوس "أم الكلية الحربية".. فيديو

قال موفق بيومي، المؤرخ والكاتب، إن السيدة فردوس الشهيرة بـ "أم الكلية الحربية" واحدة من إحدي السيدات المصريات العظيمات، التى قدمت وأظهرت حبها لمصر بشكل مختلف، حيث أنها قدمت 6 من 7 أبناء لديها للكلية الحربية، كما أن الابن الاصغر كان الاول على دفعته، منوها إلى أن يوجد ايضا ام مثالية للكلية البحرية ايضا، معقبا "إذا لم تكن مثل تلك السيدة يطلق عليها أم الكلية الحربية فمن يطلق عليه هذا اللقب".







وأضاف "المؤرخ والكاتب"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أن يوجد فرق سن بين هؤلاء الأبناء، فمعظمهم حضر حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73، كما أنهم شاركوا في الاستعداد لمعركة السلام وتأمين مصر فيما بعد، وذلك لأن المؤسسة العسكرية يكون دورها لا ينتهي عند الحروب، ولكنه دائرة محيطة بأمن البلد.





وأشار"المؤرخ والكاتب"، إلى أن طابع البريد المصري هو إحدي المرايا التى تعبر عن المجتمع وحتى إنه طابع عبقر، حيث أنه يترجم ويعبر عن المجتمع، مضيفا أنه عادة ودون ترتيب مسبق أن مناسبة عيد الأم، فى إصدار طابع بصفة منتظمة عنها منذ العيد الثاني للأم سنة 1957 وحتى أن اول عيد ام كان 1956 استجابة لعلي أمين.





وأكد، أن منذ عام 1957 حتى هذا اليوم لا يخلو عام في طباعة هذا الطابع لعيد الام، مشيرا إلى أن الطابع المصري أشهر طابع بريد، وذلك لأنه حصل على 7 جوائز محلية، كما أنه حصل على 12 جائزة دولية.









