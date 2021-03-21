نادية زخاري: نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي

علقت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العملي سابقا، عضو المجلس القومي للمرأة، على حضور الرئيس السيسي احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية‎.





وقالت "زخاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي".





وأشارت: "هناك اهتمام كبير من جانب الدولة بدعم المرأة المصرية في مختلف المجالات"، متابعه: "الاهتمام بالمرأة المصرية وصل إلى أنها أصبحت تتبوأ مناصب رفيعة في الدولة المصرية.. وهناك اهتمام كبير أيضا بصحة المرأة خلال الفترة الماضية.





وأوضحت أن الرئيس السيسي تحدث في العديد من الملفات التي تهم المرأة المصرية ودعمها على كافة الأصعدة، لافته إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة حريصة على خروج قانون الأحوال الشخصية بأفضل صورة.