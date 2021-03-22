وزير البترول: المرأة تمثل ٣٠% من قوة العمل بالقطاع

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن العنصر النسائي يمثل نسبة ٣٠% من إجمالي حجم العمالة بـ قطاع البترول ونسبة ٣٣% من إجمالي الإدارة العليا بالقطاع، وأن هناك إصرارا على زيادة نسبة مساهمة المرأة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن برنامج التطوير والتحديث الجاري تنفيذه منذ عام ٢٠١٦ يؤكد على أهمية تنمية الكوادر الشابة من السيدات والرجال.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع النقابيات بأمانة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم الذين تحتفل بهما مصر خلال شهر مارس من كل عام.









وعبّر الملا - في تصريح اليوم الأحد - عن تقديره للسيدات العاملات بالقطاع خلال الاحتفالية بهذه المناسبة لدورهن الفاعل في الإنجازات التي حققها القطاع مؤخرا، موجها لكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير للدور الذي تقدمه منذ قدم التاريخ والإسهامات الواضحة التي يقدمونها في مسيرة هذا الوطن.





وأكد الوزير أن المرأة لها دور فعال في كافة مراحل العملية الإنتاجية وصولا للمناصب القيادية، مشيرا إلى أن النجاحات التي حققها قطاع البترول لم تكن لتتحقق لولا تكاتف كافة العاملين سيدات ورجال جنبا إلى جنب.





وأشاد الملا بالتمثيل الكبير للسيدات النقابيات في نقابة العاملين بقطاع البترول والذي يعد أكبر تمثيل نقابي للسيدات في تاريخ القطاع، مثمنا دور سيدات القطاع في تنفيذ مبادئ المسؤولية المجتمعية للقطاع.

ولفت الوزير إلى أن تحديات المرحلة الحالية أثبتت قدرة السيدات على العمل والالتزام رغم صعوبة الظروف، مشيرا إلى تطلعه لزيادة مساهمة قطاع البترول في الناتج الإجمالي المحلي من خلال الاستمرار في بذل الجهد والإخلاص في العمل.

من جانبها، أشارت عايدة محى الدين نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وأمينة المرأة، إلى تقدير أمانة المرأة بالنقابة الكامل لمجهودات الوزير واهتمامه بالمرأة العاملة بقطاع البترول إيمانا بدورها المهم في دفع عجلة الإنتاج خاصة في ظل جائحة كورونا التي تمثل تحديا كبيرا.