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مرأة

بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
أثارت الفنانة روبى للجدل خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ؛ بعد تداول مجموعه من الصور الجديدة لها برفقة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور. 

وتتميز الفنانة روبى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها. 

المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور نفي وجود زواج بالفنانة روبي واتهم مروجي تلك الصور والشائعات بالفبركة في منشور نشره عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك.

وليد كتب وقال  "بجد ناس وصل بيها المرض تعمل حاجات غريبه وتركب صور وعلشان في الاخر تقول سبق للاسف انا بضحك جدا من الناس دي علشان الدماغ المريضه وصلت لكده".

وأضاف "في الاخر برضه ربنا موجود وهيبان وعلي العموم استمر يا فنان بس انا اكبر من اني ارد خاصه لما يكون كلام غلط متفبرك ربنا يهدي ويشفي".
بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة
بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة
بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة
بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة
بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة
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