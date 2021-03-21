قامة إعلامية وطنية .. المتحدث باسم جامعة القاهرة يشيد بـ أحمد موسى





وكتب علم " الكاتب الصحفى احمد موسي قامة إعلامية وطنية ترتكز علي تاريخ مهنى حافل و متميز قارب الاربعين عاما ؛ درس الصحافة الاعلام فى كلية الآداب جامعة سوهاج وتدرج في كافة مراحل العمل الصحفى بجريدة الأهرام منذ عام١٩٨٣ حتى أصبح نائبا لرئيس التحرير





اضافة الي عمله فى تقديم عدد من برامج التوك شو ، وطوال تاريخه المهنى كان نموجا للوطنية والغيرة علي مصالح مصر القومية ، يركز في برامجه علي قضايا الساعة الملحة والمؤثرة علي المجتمع مستهدفا الوصول الي الجماهير العريضة وخاصة البسطاء ، بالشرح والتحليل والتعليق وتقديم الخدمة الاعلامية المنوعة.





وتابع علم الدين : اشتهر بمواقفه الوطنية الصلبة والثابتة التى لم تتغير ومن أبرزها مواقفه ضد الارهاب وحكم الاخوان الاسود بعامة وبوجه خاص خلال السنوات العشر الأخيرة.





واضاف: تقييم أداء مذيعى أو مقدمى البرامج الجماهيرية في بلد -مثل مصر- يواجه تحديات ضخمة ولابد أن يكون للاعلام فيه دورات مهنا في بناء الوعى ، لا يعتمد في العادة علي المعايير أو الانطباعات الشخصية بل لابد أن يراعي في رأيي عدة أمور في مقدمتها:

-مدى وجود قاعدة من المشاهدين ( البعد الجماهيري)

-القدرة علي التاثير والجذب للمعلنين و للرعاة ( البعد الاقتصادى)

-القدرة علي طرح ومناقشة الأحداث والقضايا الملبية لاهتمامات الجمهور ( البعد الخاص بالمحتوى)

-مدى دعم البرنامج أو البرامج التى يقدمها للمصالح و الاهتمامات القوميه للدولة والمجتمع( البعد السياسي)

-الثبات والتناسق في المواقف والاتجاهات الاجتماعية والفكرة والثقافية والسياسية( البعد السياسي والفكرى )

-الاستمرارية عبر فترات زمنية

وكل هذه الأمور يمكن وضع مؤشرات كمية وكيفية لقياسها بشكل علمى منهجى من خلال دراسات تحليلية مقارنة للمحتوى وتوجهاته وكذلك للمنافسين و للسوق الاعلانى.

الكاتب الصحفى الاستاذ احمد موسي قامة إعلامية وطنية ترتكز علي تاريخ مهنى حافل و متميز قارب الاربعين عاما ؛ درس الصحافة... تم النشر بواسطة ‏‎Mahmoud Alameldeen‎‏ في الأحد، ٢١ مارس ٢٠٢١

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