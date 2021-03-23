فانوس وشيكولاتة وسبحة.. بوكس رمضان عربون محبة في الإسماعيلية ..شاهد





ويستعرض ، الباعة ، بأقدم الشوارع التجارية، بمحافظة الإسماعيلية، والمتخصصة في بيع مستلزمات شهر رمضان، بوكسات الاحبة، كما يطلق عليها، والتي تحتوي على "قطع شوكولاتة ملفوفة بشرائط ملونة ، وإكسسوارات رمضانية ، وفانوس ، ومصحف مطرز أو ملون وعروسه من شخصيات كارتونية شهيرة مثل بوجي وطمطم أو سبحة ومج رمضاني ، مع إضافة باقة من الورود الطبيعية "، سعرها بين 300 إلى 500 جنيه.





وتبدأ اسعار بوكس رمضان من 300 جنيه الي 2000، ويتنافس المحال التجارية في توزيع محتويات بوكس رمضان، وتبقي الشيكولاتة وبعض الانواع الفاخرة من المكسرات، اساس المحتوي، خاصة لتفضيل الفتيات لها، كما تتنوع بوكسات رمضان الجاهزه لهدايا رمضان من حيث الشكل والالوان والحجم.





يقول محمد محمود، موظف، إنه يحرص علي شراء بوكس الياميش، والذي يحتوي على بعض المكسرات المفضلة وياميش رمضان، ويرفق معه فانوس رمضان أو مصحف ملون،لاولاده، كعادة رمضانية جميلة.





وتمنح بعض المحال التجارية، خاصية المرونة، بحيث تسمح للمشتري بتحديد محتوي بوكس رمضان، وتساعده في تنفيذ بعض الافكار، لتحقيق المستهدف من المبيعات.





تقول هدير محمد، صاحبة محل تجاري، ان بوكس رمضان 2021، يتضمن كوليكشن رمضاني من فوانيس و مصاحف و زينة و مجات و بوكسات باشكال واحجام مختلفة، بالإضافة الي دمية لشخصيات رمضانية، مثل بوجي وطمطم وشكشك.





واعتبرت هدي احمد ، ربة منزل ، فكرة بوكس ​​رمضان ، نوع من التعبير عن الحب والود ، تعد أصبحت منتشرة بصورة كبيرة بين الأجيال الجديدة.





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