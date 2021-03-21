وزيرة التخطيط : حوافز مادية للأسر الملتزمة بعدد الأطفال.. فيديو

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه خلال وقت قصير حققت المرأة المصرية مجموعة من الإنجازات وهذا بدأ من انطلاق استراتيجية المرأة المصرية 2030 مؤكدة أننا نراعي دور المرأة في مختلف المجالات الآن .









وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن " : الرئيس السيسي اطلق عاما للمرأة في 2017 وهذه رسالة مهمة. مشيرة الى أن المرأة الآن تعمل في العديد من المجالات المختلقة التي لم تكن تتولي بها مناصب من قبل .









وأوضحت: هناك حوافز مادية للأسر الملتزمة بعدد من الأطفال وهذا حتى يكون لدينا موازنة بين المواد الخاصة بالدولة وعدد السكان في مصر.







