الشهر العقاري يكشف الفئات المعفاة من الضريبة العقارية الجديدة وعقوبة المتخلفين ..فيديو

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس الشهر العقاري، إن العقارات يتم تقييمها ماديا كل 5 سنوات ويتم تقديم الإقرارات من قبل المواطنين، مؤكدا أن المبنى الذي تصل قيمته المادية إ لى أقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب.





وأضاف سعيد فؤاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن أي شخص يمتلك أكثر من عقار يتم إعفاء منزله الأساسي الذى يسكن فيه من الضرائب طالما سعره أقل من 2 مليون، ويتم دفع بقية الضرائب على الوحدات التي يمتلكها.





وأوضح سعيد فؤاد، أنه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي للعقارات المملوكة يتم توقيع مخالفة مادية علي أصحابها وقيمتها 5 آ لاف جنيه .



